احلام تحتفل بعيد ميلاد ابنها فاهد… ودكتورة خلود تريد تزويجه لابنتها!

كتب امير فتحي في الأحد 12 مايو 2019 03:00 مساءً - احتفلت النجمة الإماراتية أحلام بعيد ميلاد نجلها ” فاهد” وهنأته بهذه المناسبة عبر حسابها على “إنستجرام”.

ونشرت أحلام صورة تجمعها بزوجها فهد ونجلها أحمد وعلقت: ” كل عام وأنا أحمد ربي عليك كل عام وأنا أشوفك تكبر قدام عيني كل عام وأنا أفتخر فيك يا قطعة من روحي وقلبي يا عيوني اللي أشوف بها وقلبي اللي يدق في صدري يا ولدي فاهد، كل عام وأنت بخير أمين”.

من ناحية اخرى، نشرت الفاشنيستا الكويتية الدكتورة خلود فيديو ظهرت فيه مع فاهد الهاجري، ابن احلام، وقالت “لازم ندور له على عروس صاير ما شاء الله معرس ولا نعطيك خلود الصغيرة” ليرد عليها “خلص خلود الصغيرة”.