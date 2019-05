احلام تحتفل بعيد ميلاد ابنها فاهد… ودكتورة خلود تريد تزويجه لابنتها!

View this post on Instagram

كل عام وانا احمد ربي عليك كل عام وانا اشوفك تكبر قدام عيني كل عام وانا افتخر فيك يا قطعه من روحي وقلبي يا عيوني اللي اشوف بها وقلبي اللي يدق في صدري يا ولدي فاهد كل عام وانت بخير امييييييييييي @4fd 🎂🎁🎈🎈🎈🎈🎈

A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on May 11, 2019 at 2:20pm PDT

Advertisements