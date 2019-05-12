كتب امير فتحي في الأحد 12 مايو 2019 03:00 مساءً - نشر النجم المصري تامر حسني مقطع فيديو، عبر خاصية “الاستوري” على حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام” من كواليس اعلان “فرق كبير”.
وظهر تامر في الفيديو وهو يصفف شعر النجمة اللبنانية نانسي عجرم، في كواليس إعلان “فرق كبير”، لإحدى شركات الاتصالات.
وعلق تامر على الفيديو: “إيه اللي أنا بعمله دا مش أداء حد بيسرح شعر أبدا، دا أداء حد بيلف لمبه”.
يذكر أن تامر أحيا حفلآ خلال الأيام الماضية بالجامعة المصرية الروسية بمدينة بدر.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تامر حسني يصفف شعر نانسي عجرم في كواليس “فرق كبير” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.