شاهد.. تامر حسني يصفف شعر نانسي عجرم في كواليس “فرق كبير”

كتب امير فتحي في الأحد 12 مايو 2019 03:00 مساءً - نشر النجم المصري تامر حسني مقطع فيديو، عبر خاصية “الاستوري” على حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام” من كواليس اعلان “فرق كبير”.

وظهر تامر في الفيديو وهو يصفف شعر النجمة اللبنانية نانسي عجرم، في كواليس إعلان “فرق كبير”، لإحدى شركات الاتصالات.

وعلق تامر على الفيديو: “إيه اللي أنا بعمله دا مش أداء حد بيسرح شعر أبدا، دا أداء حد بيلف لمبه”.

يذكر أن تامر أحيا حفلآ خلال الأيام الماضية بالجامعة المصرية الروسية بمدينة بدر.