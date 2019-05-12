المخرجة كاملة أبو ذكري تخرج عن صمتها وتهاجم سامح عبدالعزيز.. صورة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
رغم مضي أيام على بدء السباق الرمصاني وعرض مسلسل «زي الشمس»، الذي اعتذرت عنه المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري بعد أن قطعت فيه شوطًا كبيرًا من العمل إلا أنها قررت الخروج عن صمتها ومهاجمة المخرج سامح عبدالعزيز.
وجاء هجوم كاملة ابو ذكري، على سامح عبدالعزيز، والذي تولى عملية الإخراج بعدها ونسب كل جهدها لنفسه، وعلقت على ذلك في منشور عر صفحتها الشخصية موقع «فيس بوك»: «أبسطها يا محترم كنت ما تحطش اسمك علي شغل إنت ما عملتوش ولا اخترت الديكورات و كل أماكن التصوير حتى الحلقة الـ ٣٠ تقريبًا ولا الممثلين من كبيرهم لصغيرهم ولا شكلهم ولا طريقة أدائهم ولا الألوان».
وأضافت: «ولا اشتغلت مع السيناريست بالساعات على الحلقات، كنت تحط اسمك على شغلك يا محترم لما يبتدي فعلا لا ده انت كمان بتقول مبسوط أوي إن عاجبكم شغلي أنا الحقيقة كنت مش عايزة أتكلم بس زاد عن حده».
وكانت المخرجة كاملة أبو ذكري، قد اعتذرت في بداية أبريل الماضي، عن عدم استكمال تصوير مسلسل «زي الشمس»، واستعانت الشركة المنتجة بالمخرج سامح عبدالعزيز لاستكمال التصوير وإنقاذ الموقف.
مسلسل «زي الشمس»، بطولة دينا الشربيني، وريهام عبدالغفور، وأحمد السعدني، وعمر السعيد، وأحمد داوود، وسوسن بدر، وأحمد مالك، من إخراج كاملة أبو ذكري وسامح عبدالعزيز، وسيناريو وحوار مريم نعوم، وإنتاج محمد مشيش.
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