- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
وجهت الفنانة الإماراتية أحلام تهنئة خاصة لابنها “فاهد”، احتفالا بعيد ميلاده.
أحلام نشرت صورة جمعتها بزوجها وابنهما، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقتها بتهنئة قالت فيها: “كل عام وأنا أحمد ربي عليك كل عام وأنا أشوفك تكبر قدام عيني”.
الفنانة الإماراتية أضافت: كل عام وانا افتخر فيك يا قطعه من روحي وقلبي يا عيوني اللي اشوف بها وقلبي اللي يدق في صدري يا ولدي فاهد كل عام وانت بخير امييييييييييين”.
يذكر أن الفنانة الإماراتية أحلام متزوجة من بطل الراليات القطري مبارك الهاجري ولديه منه ثلاثة أبناء هم “فاهد وفاطمة ولولوة”.
واحتفلت أحلام الشهر الماضي بعيد ميلاد ابنتها “لولوة”، والذي يوافق يوم 14 إبريل، ووجهت تهنئة خاصة لها بهذه المناسبة السعيدة.
أحلام نشرت صورة لابنتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، دون أن تكشف عن وجهها، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “(ربي لا تذرني فرداً وانت خير الوارثين ))كل عام وانتي نظر عيني وقلبي وروحي وعمري كله يا وجه الخير والسعاده وجعلك يارب من اهل السعاده يا بنتي حبيبتي لولو الغاليه”.
وأضافت: “#١٤/٤ يوم ميلاد الغاليه لولو بنتي #ادعوا_لها ان ربي يحميها ويخليها لنا ويجعلها من بنات السعاده ويجعل لها شان هي واختها واخوها وحبايبها وانتوا جميع”.
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام توجه تهنئة خاصة لابنها بمناسبة عيد ميلاده.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.