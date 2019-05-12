دياب يشعل الأجواء في خيمة «مود سوينج» التجمع الخامس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

بأجواء رمضانية افتتح المطرب محمد دياب الخيمة الرمضانية “مود سوينج” في أرض ناينتي أفينو بالتجمع الخامس بالقرب من الجامعة الأمريكية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، ومنهم مراد مكرم، والمنتج محمد الحناوي، والمخرج علاء محجوب، والمنتج حسام الشيخ، والفنان محمد علي رزق، والفنانة صفاء جلال، وتامر شلتوت، ومي نور الشريف، والإعلامى محمد نشأت، و خليل جمال، ومحمد الشناوي، والكاتب محمد سيد بشير، والإعلاميين رانيا هاشم، و الإعلامي أحمد خيري، والفنان رامي وحيد.

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وقد أشعل الفنان دياب الأجواء بمجموعة من أغانيه المتميزة منها “العووو” و”غمازات” و”الشحن فصل” و”حب دروشني” و”قلبت مرجحة”، وغيرها من الأغاني، وأكد أحمد الديناري صاحب الخيمة عن سعادته بردود الأفعال التي أثيرت حول الخيمة التي بدأت بفرقة موسيقية كانت في إستقبال الحضور بعدد من الأغاني العربية والعالمية، وبعدها قدمت فرقة المولوية عرضا صوفيا أثنى عليه الحضور ليطل عليهم بعدها الفنان دياب الذي كان له إطلالة خاصة مع الجمهور خاصة وأنه وجه التحية الي الحضور لان اغلبهم من أصدقائه في الوسط الفني.

يذكر أن الخيمة تقام لأول مرة هذا العام في الهواء الطلق، وتعد من أكبر الخيم الرمضانية حيث تستقبل يوميا أكثر من 600 شخص، وخاصة الأطفال حيث تضم Kids Area ضخم، وسحور متميز بالإضافة إلي الأجواء الرمضانية الإحتفالية الموجودة يوميا بها.