رانيا يوسف بالقفطان المغربي في جلسة تصوير جديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة، واختارت لها طلة جديدة تتناسب مع الشهر الكريم.

رانيا نشرت عدد من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت فيها وهي ترتدي قفطان مغربي لونه أزرق يغطي جسدها بالكامل.

الفنانة المصرية وضعت ماكياج ناعم، واختارت تسريحة شعر تتناسب معها، وحازت طلتها على إعجاب عدد كبير من جمهورها الذي تغزل فيها، وخاصة أن رانيا لم تعتاد على ارتداء القفطان.

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رانيا يوسف خرجت من السباق الرمضاني هذا العام بعدما أعلنت عن دخولها الشباق من خلال مسلسل «مملكة إبليس»، والذي كان اسمه «ملايكة غبليس»، وتشارك في بطولته مع الفنانة غادة عادل.

الفنانة المصرية أصبحت واحدة من أكثر الفنانات المثيرات للجدل في الفترة الأخيرة بسبب ظهورها بملابس جريئة في عدد من جلسات التصوير.

رانيا أثارت عاصفة من الغضب بعدما ظهرت بفستان فاضح في مهرجان القاهرة السينمائي، وتعرضت للمساءلة القانونية، وأكدت على حسن نيتها بقولها إن الفستان كان له بطانة وأنها لم تتعمد لفت النظر إليها.