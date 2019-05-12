محمود العسيلي يتألق في خيمة «ليالي ميراج» بحضور نجوم الفن والمشاهير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري محمود العسيلي واحدة من أضخم السهرات الرمضانية بالقاهرة الجديدة داخل خيمة “ليالي ميراج”، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير وذلك بفندق jw ماريوت .

وحضر العسيلي الخيمة بصحبة مدير أعماله ميمي فؤاد، وقدم عدد كبير من أغانيه الشهيرة التي تألق بها طوال مشواره الفني، والتي أشعلت أجواء المكان على مدي قرابة الساعتين منها: “فوقي”، و”خاينة”، و”يا ناس”، و”طبلة”، و”بعدتي ومبعدتيش”، و”أنا مش مضمون”، و”حتة تانية”، و”حلم بعيد”، و”تقدر”، و”تررم”، وغيرها ممن تفاعل معها الجميع.

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وشهدت الخيمة حضور كل من الراقصة دينا، والفنانة هالة صدقي، والفنانة ريم البارودي، والفنانة لقاء سويدان، والفنانة شاهيناز، وياسر أبو المجد، والفنانة أميرة فتحي، والفنانة صفاء جلال، والفنانة منال سلامة، والفنانة دنيا عبد العزيز، وياسر أبو المجد، وغيرهم من مشاهير المجتمع.

وتميزت خيمة “ليالي ميراج ” بالفخامة والرقي من حيث الديكورات والحضور وتعد الأضخم في القاهرة الجديدة ويشارك في تنظيمها محمود أبو المجد وأحمد حفناوي ومحمد منير .