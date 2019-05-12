وائل جسار يتألق في خيمة «سهراية» بسهرة رمضانية حتي «مدفع الإمساك».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان اللبناني وائل جسار حفل خمية “سهراية” داخل فندق تريامف القاهرة الجديدة بحضور عدد كبير من محبيه ورواد المكان.

حضر جسار بصحبة مدير أعماله عبده ومنظم الحفل وليد منصور، وصعد علي خشبة المسرح مرددا لأغنية ” بحبك يا مصر”، وذلك وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب، بعدها حرص علي تحية الحضور ووجه لهم تهنئة بشهر رمضان الكريم، وأكد علي حبه لمصر وقربها من قلبه مثلما يحبها كل مصري.

Advertisements

وحضر الحفل من نجوم الأغنية الشاعر تامر حسبن، والفنانة رنا سماحة، والفنان محمد شاهين، والفنان محمد سراج، بالإضافة إلي عدد كبير من المشاهير ممن استمتعوا بأغاني جسار الرومانسية منها: “غريبة الناس، نخبي ليه، خلينا ذكرى، مهما يقولو ،بتوحشيني، مشيت خلاص، جرح الماضي، نهاية واحدة”، وغيرها ممن أشعل بها أجواء الحفل حتي قرب مدفع الإمساك.

وخيمة سهراية “تعد الخيمة الأضخم في القاهرة الجديدة والأكثر فخامة من حيث التجهيزات والديكورات ويقوم بتنظيمها العالمي وليد منصور وماجد حسني وفندق تريامف.