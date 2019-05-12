عزاء الفنانة محسنة توفيق بحضور فني وسياسي كبير.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
حرص عدد كبير من الفنانين على حضور عزاء الفنانة محسنة توفيق، والذي أقيم في مسجد عمر مكرم.
وكان من بين الحضور الفنان أشرف زكي نقيب الممثلي، صبري فواز، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ونبيل الحلفاوي، سامي مغاوري، يسرا اللوزي، ومادلين طبر.
وحضر أيضا الإعلامي محمود سعد، الأب بطرس دانيال، الكاتب زياد بهاء الدين، جورج إسحق، المحامي خالد علي، وحمدين صباحي، ومحمد الغيطي.
وتوفيت الفنانة القديرة محسنة توفيق الموت يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز 79 عاما، بعدما أثرت خلال 50 عاما من سنوات حياتها الشاشة الفضية والتليفزيون والإذاعة بنخبة من الأعمال الفنية القيّمة.
ورغم أن الفنانة الراحلة قدمت عدد قليل من الأعمال ولكن يظل دورها وتقديمها شخصية «بهية»، مع المخرج يوسف شاهين هو الأبرز، كما لا ينسى الجمهور دورها في مسلسل «ليالي الحلمية».
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