وفاء عامر: ريم البارودي حاولت الانتحار.. ورفضت ارتداء قميص نوم أمام هذا الفنان

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

كشفت الفنانة المصرية وفاء عامر عدد من أسرارها الشخصية والعملية والتي لا يعرف الجمهور الكثير عنها.

وفاء قالت إنها أصبحت في مكانة فنية لا تسمح لها بأن تقدم أي مشهد يخدش حياء الجمهور أو يؤثر على تاريخها، وأكدت أن جلوسها في المنزل أفضل لها من تقديم مشهد خادش.

الفنانة المصرية عبرت عن ذلك بقولها: « إيه اللي يجبر واحدة زيي باسم عالي زيي أن تقوم بعمل مشهد به إيحاءات جنسية أو خادش للحياء، ده ربنا أكرمني بنعمة حب الناس، لية أقدم لهم حاجة زي دي؟».

وعن المشهد الذي قدمته مع الفنان محمد رمضان خلال مسلسل «نسر الصعيد»، وتم حذفه، قالت وفاء إن المشهد تم تصويره في السادسة صباحا، ولم تكن في كامل تركيزها، بينما رفضت أن ترتدي فيه قميص نوم، واكتفت بفستان سواريه، ولو كانت في كامل لياقتها لرفضت المشهد كله.

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وفاء طالبت الفنان محمد رمضان بعد علمها بأنه مازال يحتفظ بالمشهد بأن يحذف مشهده معها من على صفحته، والذي وصفته بأنه خادش للحياء، ويسئ لهما.

الفنانة المصرية قالت إنها ترفض أن يشاهد ابنها عمر فيلم «حين ميسرة»، مشيرة إلى أنها تمنت لو قدمت دور آخر غير دورها، لأن الدور جرئ.

وفاء أوضحت موقفها وقالت: «خالد يوسف مخرج عظيم، ولكن للأسف الشديد سقط من نظرى، زعلانة منه لأن ربنا ستره ومش عايزة أفتح، وزعلانه عليه لأنه خسر منطقة رئيس جمهورية الإخراج لو ثبتت صحة الفيديوهات، وخسر كتير جدا من شعبيته وجماهيريته، وأتمنى أن يكون اللى حصل فوتوشوب، ولكن احنا كبشر للأسف لا نرحم».

وفاء عامر كشفت انها سمعت المكالمة بين ريم البارودي وسمية الخشاب عندما اتصلت بها الأخيرة لتطلب منها رقم أحمد سعد للعمل معه، لافتة إلى أنها حاولت جاهدة أن تصلح بينهما.

وتابعت: «بعد فيلم “على وضعك”خرجنا إحنا التلاتة وروحنا قعدنا في مكان معروف بالتجمع، وكنا خلاص متفقين انهم هيرجعوا، بعدها بأسبوع اتفاجأت بريم بتتكلم على السوشيال ميديا عن جوازه من سمية الخشاب».

وفاء وجهت رسالة لسمية الخشاب وقالت إنها ظلمت ريم البارودي وجرحتها جدا لأنها كانت في طريقها للصلح مع أحمد سعد لولا تدخلها.

الفنانة المصرية عبرت عن غضبها من «شيخ الحارة»، والذي كشف مع الإعلامية بسمة وهبة أن وفاء استعانت بريم البارودي في مسلسل «السر» بعد أن حاولت الأخيرة الانتحار، فنهرته وفاء للكشف عن أسرار صديقتها، وأكدت أن ريم مرت بتجربة قاسية وانتهت، وأنها فنانة ناجحة وتستحق النجاح.