ميرفت أمين ودلال عبدالعزيز يلتقيان فاروق الفيشاوي على السحور.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

التقت الفنانة المصرية ميرفت أمين بعدد من أصدقائها في الوسط الفني على السحور، كعادتها كل عام في الشهر الكريم.

الإعلامية بوسي شلبي كانت من بين الحضور، ونشرت عدد من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

السحور حضره أيضا الفنانة دلال عبدالعزيز، والفنانة رجاء الجداوي، وكذلك الفنان فاروق الفيشاوي، والذي ظهرت عليه علامات التعب، حيث فقد المزيد من وزنه.

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وحرصت كل فنانة على اختيار ملابس مناسبة تتماشى مع الشهر الكريم، ولفتت ميرفت نظر الجمهور بطلتها االكاجوال البسيطة.

ميرفت أمين نافست في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل «بالحجم العائلي»، مع الفنان يحيى الفخراني، ويسرا اللوزي وعدد من الفنانين الشباب.

الفنانة المصرية عرض لها قبل رمضان مباشرة مسلسل «قيد عائلي»، والذي شارك به عدد من النجوم، ومن أهمهم عزت العلايلي، صلاح عبدالله، منة فضالي، محمد نجاتي، وبوسي.

فاروق الفيشاوي يشارك أيضا في العرض المسرحي «الملك لير»، مع النجم يحيى الفخراني، ورانيا فريد شوقي، ونضال الشافعي، وهبة مجدي، والعمل شهد حضور جماهيري كبير.