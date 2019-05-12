أحمد سعد يطرح كليب جديد «مسحراتى».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق المطرب المصري أحمد سعد، دعاءً دينيًا جديد لرمضان، و يحمل عنوان «مسحراتى» عبر موقع «يوتيوب»، والأغنية من كلمات محمود هلال، وألحان كريم فتحى، وتوزيع اسلام الحسن.

وفي نفس السياق، يستعد أحمد سعد لطرح ألبوم دينى بعنوان “زوار المقام”، ومن المقرر طرحه خلال شهر رمضان الحالى، ويضم الألبوم 8 أغاني متنوعة تجمع أنواع مختلفة من الموسيقى.

وعلى جانب أخر، قرر الفنان المصري أحمد سعد توجيه أغنية لكل من طليقتيه الفنانة ريم البارودي والفنانة سمية الخشاب، ليعبر بها عن شعوره تجاه كل منهما.

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فخلال استضافة الفنان المصري في برنامج “شيخ الحارة”، عرضت مقدمة البرنامج الإعلامية بسمة وهبة عليه عدد من الصور للتعليق عليها، كان من بينهم طليقتيه ريم البارودي وسمية الخشاب.

وبمجرد ظهور صورة لريم، قام بتوجيه لها أغنية “اللي فات كله مات”، وتقول كلماتها: ” اللي فات كله مات يلا شكرا سلام انتهيت وابتديت مش هينفع كلام”، ليشير بذلك أن علاقتهما انتهت تماما.

أما سمية الخشاب فوجه لها أغنية “خليني ذكرى” لوائل جسار، وتقول كلماتها: “خليني ذكرى جميلة عندك وأوعى تنسى زمان”، وهو ما جعل بسمة وهبة تسأله إن كان بهذه الأغنية يحاول “جر ناعم” مع سمية، لينفي ذلك تماما، مؤكدا أنه لو كان يريد العودة لها لن ينتظر هذا البرنامج.