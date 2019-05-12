رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن تنال تكريما خاصا بمناسبة شهر رمضان.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حصلت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، على تكريم خاص يتزامن مع شهر رمضان المبارك، في لفتة جميلة من احد المراكز الإسلامية.

اتحاد المجالس الإسلامية الأسترالية، كرم رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، بوضع صورتها على ملصق تهنئة كبير بحلول شهر رمضان المبارك، رفعه فوق لوحة إعلانات ضخمة في مدينة ملبورن.

اتحاد مجالس الإسلامية الأسترالية - المعروف اختصارا باسم “AFIC” - أعد ملصق تهنئة بقدوم شهر رمضان، وتم وضعه في لوحة إعلانات كبيرة فوق سطح أحد المباني بضاحية “برودميدوز” التي يقطنها عدد كبير من المسلمين.

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الملصق يحمل صورة جاسيندا أرديرن وهي ترتدي الحجاب وتعانق سيدة للتضامن مع مسلمي بلادها بعد مجزرة المسجدين.. وكتب على الملصق كلمة “سلام” بالعربية و“RAMADAN MUBARAK” بأحرف إنجليزية.

رئيس الاتحاد راتب جنيد، أكد خلال بيان له، أن اختيار صورة جاسيندا أرديرن على الملصق، جاء بسبب تعاطفها وتضامنها مع المسلمين في موقفها الشجاع عقب مجزرة المسجدين بنيوزيلندا.. مشيرا إلى أن جاسيندا من خلال سلوكها في أعقاب الهجومين الإرهابيين ضربت مثالاً يحتذى به في العالم.