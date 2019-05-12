عمدة لندن صادق خان يتلقى 237 تهديدا بالقتل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد صادق خان، عمدة مدينة لندن البريطانية، أنه تلقى سيلا من التهديدات بالقتل، دفعته لطلب الحصول على حماية الشرطة البريطانية على مدار الساعة.

صحيفة “تايمز” البريطانية نقلت عن خان قوله: تلقيت 237 تهديدا عبر البريد الإلكتروني وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وأوجه التعدي تنوعت ما بين التنابز بالألقاب والتصيد والتهديدات والإرهاب.

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خان أضاف، ليس من الصواب، كوني عمدة لندن ومسلم يشارك في الحياة العامة أن أحتاج وأبقى تحت حماية الشرطة، موضحا أن التهديدا قد ازدادت بشكل كبير منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست” عام 2016.

وفي شهر ديسمبر عام 2017، أعلنت قيادة مكافحة الإرهاب فى سكوتلاند يارد عن محاولة إجراء هجوم على رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

صحيفة «إندبندنت» البريطانية، كانت قد ذكرت من قبل أن عمدة لندن يشعر بالقلق، وأنه تم استهدافه شخصيا من قبل نشطاء يمينيين وجماعات معادية للمسلمين، بما في ذلك «السترات الصفراء» في بريطانيا، الذين حمّلوه مسئولية تصاعد جرائم العنف.