نجل الملك عبد الله الثاني يجمع القمامة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، نجل العاهل الأاردني الملك عبد الله الثاني، برفقة مجموعة من الشباب المتطوعين في الحملة الوطنية للنظافة العامة وحماية البيئة تحمل شعار “بلدك بيتك”، إحدى حملات مبادرة “أردن النخوة”.

الأمير الحسين ظهر في مجموعة من الصور عبر موقع التدويناتى القصيرة “تويتر” خلال شماركته مع الشباب في حملة النظافة وجمع القمامة.. كما نشر الديوان الملكي الأردني صورة للأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وهو يشارك في الجملة للحفاظ على البيئة.

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نجل العاهل الأردني أكد خلال مشاركته الشباب في غابة حسبان، على أهمية تشجيع العمل التطوعي لخدمة الأردن، وضرورة دعم قطاع السياحة من خلال الحفاظ على نظافة المواقع السياحية والأثرية والمرافق العامة والمتنزهات والغابات لتكون جاذبة للسياحة الداخلية، والسياح العرب والأجانب.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام أردنية، فإن هذه الجولة من الحملة تستهدف بعض المواقع السياحية والأثرية الواقعة ضمن مسار “درب الأردن السياحي” إضافة إلى المتنزهات والغابات والمواقع العامة التي يرتادها المتنزهون”.