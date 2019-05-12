موقف محرج لفلاديمير بوتين في مباراة سجل خلالها 10 أهداف.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مباراة ودية لهوكي الجليد في مدينة سوتشي جنوبي روسيا، وذلك ضمن مهرجان “الدوري الليلي” للعبة الذي تستضيفه المدينة.

الرئيس الروسي سجل خلال المباراة 10 أهداف ليقود فريقه “أساطير الهوكي” للفوز على فريق “الدوري الليلي” بنتيجة 14-7.. حيث يقام مهرجان “الدوري الليلي” سنويا منذ الـ7 من مايو عام 2012.

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ولعب إلى جانب الرئيس الروسي الذي ارتدى القميص رقم 11 وزير الدفاع سيرغي شويغو.. إلا أن بوتين تعثر عندما وصل إلى منطقة مغطاة بسجادة حمراء على الجليد، ليقع على وجهه، ولكنه تدارك الموقف بسرعة وهمّ بالتزلُّج من جديد.

ووفقا لـ”سكاي نيوز عربية”، فقد شارك الرئيس الروسي خلال مباراة استعراضية لهوكي الجليد مع لاعبين دوليين سابقين للمنتخب الوطني في مدينة سوتشي، إلا أن تألُّقه لم يمنعه من التعرض لموقف محرج في النهاية، عندما سقط على وجهه خلال “طواف الانتصار” حول الحلبة لتحية الجماهير،

بوتين عادة ما يخوض مباريات هوكي الجليد التي يبرع فيها، من حين إلى آخر، ويلعب بجواره مسئولون ووزراء ورجال أعمال مشهورون، وتبثّ المباريات عادة على التلفزيون الروسي.