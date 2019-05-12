باسل خياط يتجاهل الإنتقادات وجمهوره في المرصاد

متابعة بتجـــــــــــرد: تلقى النجم السوري باسل خياط انتقادات لاذعة بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسله الرمضاني الجديد “الكاتب” والذي يعرض عبر شاشة “ال بي سي” اللبنانية.

وقد اعتبر البعض أن إيقاع الأحداث في المسلسل بطيء، كما واشتكى البعض الآخر من التعقيد في الحبكة الدرامية والغموض الذي يحيط بالشخصيات.

ورغم كل ذلك قابل باسل خياط الإنتقادات بالتجاهل، وعلى عكس المتوقع جاء ردّه بتصدّر العمل قائمة الأعمال الأكثر رواجًا ومشاهدة عبر شبكة Netflix العالمية في الفترة الحالية بعدد كبير من البلدان العربية أولها الإمارات والسعودية وحتى العالمية كما في أميركا، البرازيل، كندا وأفريقيا وأستراليا، حيث تحرص الجالية العربية حسب نسب المشاهدات على مشاهدته.

وهنا لا بدّ من التنويه إلى أن جمهور باسل خياط كان في المرصاد أمام الهجوم الذي واجهه “الكاتب”، فواجهوا الإنتقادات برسائل تشجيعية لنجمهم وأوصلوه لأكثر من مرّة إلى الصدارة عبر محركات البحث الإلكترونية.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “الكاتب” هو من كتابة ريم حنا، إخراج رامي حنا ومن إنتاج شركة “إيغل فيلمز” للمنتج جمال سنان.