متابعة بتجـــــــــــرد: تلقى النجم السوري باسل خياط انتقادات لاذعة بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسله الرمضاني الجديد “الكاتب” والذي يعرض عبر شاشة “ال بي سي” اللبنانية.
وقد اعتبر البعض أن إيقاع الأحداث في المسلسل بطيء، كما واشتكى البعض الآخر من التعقيد في الحبكة الدرامية والغموض الذي يحيط بالشخصيات.
ورغم كل ذلك قابل باسل خياط الإنتقادات بالتجاهل، وعلى عكس المتوقع جاء ردّه بتصدّر العمل قائمة الأعمال الأكثر رواجًا ومشاهدة عبر شبكة Netflix العالمية في الفترة الحالية بعدد كبير من البلدان العربية أولها الإمارات والسعودية وحتى العالمية كما في أميركا، البرازيل، كندا وأفريقيا وأستراليا، حيث تحرص الجالية العربية حسب نسب المشاهدات على مشاهدته.
وهنا لا بدّ من التنويه إلى أن جمهور باسل خياط كان في المرصاد أمام الهجوم الذي واجهه “الكاتب”، فواجهوا الإنتقادات برسائل تشجيعية لنجمهم وأوصلوه لأكثر من مرّة إلى الصدارة عبر محركات البحث الإلكترونية.
تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “الكاتب” هو من كتابة ريم حنا، إخراج رامي حنا ومن إنتاج شركة “إيغل فيلمز” للمنتج جمال سنان.
كانت هذه تفاصيل خبر باسل خياط يتجاهل الإنتقادات وجمهوره في المرصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.