أمل عرفة.. هل يُطيح "الغرور" بمكانتها عند الجُمهور؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بات من الواضح أن الفنانة السورية أمل عرفة تعيش حالة من الغرور أقرب إلى ما يسمى بـ"جنون العظمة"، وهو الأمر الذي لاحظه الجمهور والنقاد بعد مواقف كثيرة للفنانة السورية مؤخرًا.

فمسلسل "سايكو" قامت من خلاله عرفة بالاستحواذ على البطولة بطريقة غير محترفة عن طريق تقديمها 5 شخصيات في العمل؛ ما أدى إلى فشل المسلسل، وذلك بسبب تواجد عرفة في أغلب المشاهد؛ ما دفع عددًا من الجمهور وقتها للسخرية بالتعليق أنه كان يجب عليها أن تخرج المسلسل.

ولم تتقبل عرفة فكرة فشل العمل، وقامت بالتأكيد على نجاحه مُتجاهلة كل الأراء الناقدة له، وقبل عرض المسلسل روجت عرفة لفكرة تعرضها للمُحاربة وأن القنوات لم تقم بشرائه بسبب إصرارها على تسويقه بسعر مُعين مُعلقة أن القنوات حاولت محاربتها، وهو الأمر الذي اتضح بأنه غير صحيح بعد عرض المسلسل.

وشاركت بعدها الفنانة السورية في تقديم برنامج "فيه أمل" على قناة لنا، وتعرضت للهجوم بسبب إصرارها على الغناء في كل حلقة إلى جانب الضيف.

ومؤخرًا أثبتت عرفة انها تعيش حالة غرور كبيرة بعد مهاجمتها صديقتها الفنانة شكران مرتجى والتي رفضت الإجابة عن سؤال "منْ بين أمل عرفة وماغي بو غصن هي الأفضل فنيًا؟"، خلال مشاركتها في برنامج "أكلناها" الذي يقدمه باسم ياخور.

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ويبدو أن رفض مرتجى الإجابة أغضب الفنانة أمل عرفة والتي قامت بنشر بوست عبر فيسبوك مُعاتبه زميلتها، ومؤكدة بطريقة غير مباشرة أنها قامة فنية لا يمكن مقارنتها بالفنانة ماغي بوغصن، وكان يجب على مرتجى الإجابة.

هذا البوست أثار حالة من الجدل بين الجمهور والذي اعتبر أن تصرف مرتجى طبيعي وأن الفنان يجب أن يتحلى بالدبلوماسية ولا داعي لفتح باب المشاكل والقيل والقال خصوصًا أن البرنامج ينتمي لفئة الكوميديا.

ورأى البعض أن عرفة بهذا البوست افترضت نفسها الأهم والأقوى رافضة أي رأي آخر وغير متحلية بالروح الرياضية.

وختامًا، لا يمكن لأحد ان ينكر موهبة الفنانة أمل عرفة القوية والمتنوعة ما بين الكوميديا والتراجيديا، ولا يمكن تناسي إبداعها في "غزلان في غابة الذئاب"، "أسعد الوراق"، "دنيا"، "كسر الخواطر"، "عيلة 5 نجوم" والعديد من الأعمال الأخرى، فهي صاحبة موهبة قد تفوق عددًا كبيرًا من نجمات الفن في سوريا ولبنان إلا أنه مما لا شك فيه أن الغرور يهدم الموهبة.