مايلي سايرس تُرّوج لألبومها الجديد.. مع أكياس القمامة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لجأت المغنية الأمريكية، مايلي سايرس، لطريقة مثيرة تروج من خلالها لألبومها الجديد المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة، حيث نشرت صورًا تبدو أنها لغلاف الألبوم الجديد "She Is Coming" وتظهر في خلفيتها مجموعة من أكياس القمامة.

وظهرت مايلي في الـ 3 صور التي تم تخصيصها كغلاف للألبوم وهي تقف على بعد خطوات من مجموعة أكياس قمامة سوداء موضوعة أمام إحدى البنايات السكنية.

وبدت مايلي بإطلالة أنيقة تألفت من بلوزة مزودة بطباعات بولكا دوت، بنطلون جينز وحذاء مطابق للبلوزة.

وأضافت مايلي اسم الألبوم ليظهر على إحدى هذه الصور وأردفت معها تعليقًا ترويجيًا يقول "الأكثر طلبًا في أمريكا".

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ويبدو من الواضح أن مايلي في أوج تركيزها؛ إذ تحضر لعودتها مرة أخرى من خلال هذا الألبوم.

وأشارت تقارير صحفية بهذا الخصوص إلى أن جمهور مايلي لن يضطر للانتظار كثيرًا لسماع الألبوم، حيث تم تحديد موعد خاص بإصداره في الـ 30 من شهر مايو الجاري.