شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يقاضى ماجد المصرى فى الحلقة الـ 6 من "زلزال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث مثيرة شهدتها الحلقة السادسة من مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان والمذاع على قنوات dmc يومياً طوال شهر رمضان، فبعد ما تعرض "زلزال" للضرب المبرح على يد رجال "خليل"، عاد "زلزال" محمد رمضان إلى منزله الذي يعيش فيه مع "غبريال" محاولا البحث عن عقد الأرض التي اشتراها والده من "خليل" بيه ماجد المصرى قبل وفاته فيستقر به الأمر على رفع قضية ضده ليستعيد أرض والده بالقانون.

ويذهب شعلان لخطبة "صافيا" حلا شيحا ابنة عمه بعد ام عمل بواب ولكنها ترفض بشكل نهائى وتحاول إقناع والدها بعدم قبول الخطبة، ويتفاجأ "خليل" ماجد المصرى بالدعوى القضائية المرفوعة ضده، فيلجأ لمحام كى ينتقم من "زلزال"، وتحاول "لمياء" منى عبد الغنى زوجة "خليل" معرفة حقيقة ما حدث وتطالبه بعدم ظلم "زلزال" وإعادة الأرض له باعتبار فلوسها حرام، فيضللها "خليل" ويحكي لها رواية مختلفة عما حدث.

تحاول " أمل" هنادى معرفة حقيقة ما حدث مع "زلزال" من والدها "خليل" فيخبرها برواية أخرى بأن والده أراد شراء الأرض بالتقسيط فدفع أول قسط ثم توفي في الزلزال.

تدور أحداث المسلسل خلال عام 1992 بعد الزلزال الشهير الذي ضرب البلاد وتسبب في انهيار المنزل الذي يسكن فيه بطل العمل مع والده وذلك قبل أن يتم تسجيل ونقل ملكيته إلي العائلة، ويرفض البائع تسليم أرض البيت إلى عائلة الوالد الذي توفى جراء انهيار المنزل.

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