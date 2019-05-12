شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. هانى سلامة يتناول الإفطار مع صناع "قمر هادى" داخل اللوكيشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول النجم هانى سلامة الإفطار مع صناع مسلسله "قمر هادى"، داخل لوكيشن التصوير وننشر صورة من داخل التصوير، ويواصل هانى التصوير حتى منتصف شهر رمضان حيث يصور فى العديد من الاماكن فى القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر مع المخرج رؤوف عبد العزيز.



افطار جماعى لصناع مسلسل قمر هادى

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مسلسل "قمر هادى" يعرض على قناة ON E، ودخل قائمة الترند فى مصر، وذلك بعد عرض الحلقة السادسة، والتى شهدت أحداثا مثيرة ومشوقة، حيث أظهار صناع العمل أن الطفلة "فيروز" – ريم عبد القادر.

يذكر أن مسلسل "قمر هادي"، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز،، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة: هاني سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين، ونورهان ومريم حسن، وهادي الجيار وحمزة العيلي ومؤمن نور وهاجر عفيفي وآية سماحة ومحمد علاء وعزوز عادل وهايدى رفعت، وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة، وأخرون.