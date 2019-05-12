شكرا لقرائتكم خبر عن من هو رئيس لجنة تحكيم Très Court International Film Festival بدورته الـ21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم اختيار المخرج والمؤلف الفرنسي " ميشال هازنافيسيوس" كرئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية في مهرجان " Très Court International Film Festival " في دورته الـ 21 و المقرر انطلاق فعالياته في 7 يونيو و تستمر حتي 16 يونيو في باريس ، و يتابعه قطاع كبير من صناع السينما و المعنيين بها.

يذكر أن ميشال هازنافيسيوس الذي يبدأ حياته المهني في 1988 ، اخرج عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة ، و من أبرزها : " Mes amis " و " The Artist" و " The Search" و " Godard Mon Amour " ، و غيرهم .



ميشال هازنافيسيوس