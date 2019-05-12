شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكايتى الحلقة 6.. هروب ياسمين صبرى إلى الإسكندرية ليلة زفافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ أحداث الحلقة الـ 6 من مسلسل "حايتى" بإنقاذ "سليم" – جمال عبد الناصر، ورجاله المسلحين، ابنته "داليدا" من أمام ابن عمها "أدهم" - أحمد حاتم الذى كان ينوى قتلها، وتعترف داليدا بصدمتها فى أدهم وأنها عاشت معه كذبة كبيرة باسم الحب، ويدخل والدها عليها ليخبرها بموعد زفافها على ابن عمها "نادر" - أحمد جمال سعد، غداً لحمايتها مع عمها "سليمان" – أحمد بدير وستكون فى أمان عند عمها وتوافق داليدا على الزواج من نادر.

يعنف سليمان أدهم بسبب فشله فى قتل داليدا ويأمره بأن يحاول مرة أخرى ويهدده بطرده من المنزل والخان كله وأنه لن يتعامل معه مرة أخرى، وفى نفس السياق يعاتب سليمان شقيقه "سعد" – ادوارد، بسبب وضع يده بيد سليم والتجهيز لزاوج ابنه من ابنته، ويهدده بأن ابنه لو تزوج من داليدا سيقتلها ولن يتراجع عن ذلك، ليعود سعد ويطلب من ابنه إلغاء فكرة زواجه من داليدا ولكنه يصمم على الزواج.

Advertisements

أدهم يخبر نادر أنه سيقتل داليدا لأنه لن يراها تتزوج من غيره، ويخطط سليمان لقتها ليلة زفافها فيما يفرض حسام وسعد تأمينا شديدة على الفرح، وفجأة تختفى داليدا من غرفتها ثم يعثر حسام على فستان زفافها فى سلة مهملات بالخان، وبعدها تظهر داليدا فى محطة القطار وتقطع تذكرة سفر إلى الاسكندرية، وعندما تصل وتركب المواصلات فى طريقها لمنطقة الانفوشى يحاول السائق وشخص معه التهجم عليها وهى تستغيث ويظهر أحمد صلاح حسنى ويطارد السيارة وتنهى أحداث الحلقة على ذلك.

مسلسل "حكايتى" يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش ومحمود فارس، حنان العربى، هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.