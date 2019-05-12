شكرا لقرائتكم خبر عن أخطب لبنتك ولا تخطب لابنك شعار الحلقة 6 من مسلسل " بدل الحدوتة 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل بدل الحدوتة 3 "الحدوتة الأولى" للنجمة دنيا سمير غانم طلبا غريبا جدا من والدين يريدان من فريق دنيا سمير غانم "بيلا" زواج ابنتهم الدكتورة من المهندس أحمد رغم أنهما لم يتقابلا نهائيا فتكون الخطة هى الذهاب إليّ دجال لعمل حجاب محبة وتمر الأحداث حتى نكتشف أن العملية تمت بنجاح بدون ذكر تفاصيل ولكن محمد سلام "راشد " يصر على معرفة التفاصيل من بيلا التى تكشف الحقيقة وهي أن الحجاب ما هو إلا جهاز تتبع للدكتورة يكشف كل تحركاتها وكذلك يتم وضع منوم للمهندس أحمد فى مكيف السيارة فينقل عن طريق فريق العمل المساعد لبيلا للمستشفى التى تعمل بها الدكتورة فيتم اللقاء الأول وكذلك يتم تدبير لقاء آخر عندما يتجمع الاثنين فى محل لبيع الموبايلات بترتيب مدبر من فريق العمل وبذلك تنجح العملية ويتقدم المهندس للزواج من الدكتورة.

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يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3"، يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال ويعرض المسلسل بشكل حصرى على قنوات الـCBC.