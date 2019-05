شكرا لقرائتكم خبر عن صدفة ولا مقصودة.. إسقاط كوب قهوة أمام "أم التنانين" فى مباراة سلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت من عشاق المسلسل الفانتازى العالمى Game of Thrones فلا شك أنك سوف تسأل نفسك بعد مشاهدة هذا الفيديو، إذا ما كان الدب، تعمد إسقاط كوب القهوة أمام الممثلة الإنجليزية الشهيرة إيميليا كلارك والملقبة بـ"أم التنانين" أم أنها محض صدفة، ولماذا كوب قهوة على وجه التحديد؟.

هذه الواقعة، حدثت في مواجهة حاسمة للتأهل لنهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وكان من بين الجمهور، الممثلة إيميليا كلارك، التى تجسد شخصية "دينيريس تارجاريان"، فى مسلسل Game of Thrones.



إميليا كلارك ولحظة تقديم التحية لها باعتبارها أم التنانين

وما حدث، وكما يبدو فى مقطع الفيديو، فإن الدب، أو التميمة، كان يسير وفى يديه كوب من القهوة، والذى لا يحمل أى علامة تجارية، وفى لحظة ما قام بإلقاء كوب القهوة أمام أم التنانين، وبدا وكأنه مصدوم، غير مصدق لتواجدها، ومن ثم قام بإلقاء التحية الخاصة بها، وسط نوبة من ضحك وتصفيق من الجمهور.



الدب يلقى بالقهوة أمام إميليا كلارك

ما يجعلنا نسأل هل هى صدفة أم "مقصودة"، هو أن الحلقة الرابعة من الموسم الثامن والأخير، شهدت انتقادات عديدة لمسلسل Game of Thrones بعدما لاحظ الجمهور وجود كوب قهوة أمام أم التنانين، وهو ما دفع المخرج للاعتذار عن هذا الخطأ، علما بأن هذا الخطأ أدى إلى أن الشركة المنتجة التى تقدم مشروبات القهوة، وظهر منتجها بالخطأ فى مسلسل Game of Thrones حققت أرباحا ما يقرب من 2.3 مليار دولار بسبب الإعلانات المجانية التى قدمها مسلسل Game of Thrones بالخطأ؛ بعدما رصد متابعى المسلسل فنجان قهوة ظهر بالخطأ ضمن إحدى مشاهد الحلقة الرابعة من الموسم الثامن والأخير.

كوب القهوة أمام إيميليا كلارك فى Game of Thrones

وبعد مرور أسبوع على واقعة كوب القهوة الشهيرة، كشفت الممثلة الإنجليزية صوفى تيرنر، عن هوية صاحب كوب القهوة الذى ظهر فى الحلقة الرابعة من الجزء الثامن والأخير من مسلسل Game of Thrones.

وألقت صوفى تيرنر البالغة من العمر 23 عاما، (21 فبراير 1996)، باللوم على النجمة إميليا كلارك، وقالت بإنها هى المتهمة بترك كوب القهوة على المنضدة فى هذه الحلقة، وذلك بعدما اتهمها العديد من عشاق المسلسل بأنها هى المتسببة فى ذلك، وبعد نشر صورة لها من الكواليس تجمعها الفتاة التى تؤدى شخصية ليانا مورمونت.



Game Of Thrones تعتذر عن ظهور كوب القوة الورقية

وقالت صوفى تيرنر، إن من شاهد الحلقة الثالثة فى الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game of Thrones يعرف أن شخصية ليانا مورمونت توفيت، كما يعرف الجميع أن جميع أكواب القهوة وزجاجات المياه متشابهة.

وكشفت صوفى تيرنر التى تجسد شخصية سانسا ستارك، أن الممثل الدنماركى نيكولاي كوستر والداو، هو الذى اكتشفت وجود كوب القهوة خلال مشاهدته للحلقة، وقام بإرسال رسالة نصية لبقة الممثلين لإخبارهم بهذه الواقعة.