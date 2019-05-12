شكرا لقرائتكم خبر عن "إمام" قمر هادى مفتاح كشف اللغز فى الحلقة السادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "قمر هادى" التي طرحت باسم "الإمام" الكثير من الأحداث المشوقة، والتي بدأت بمشهد قتل فيروز "ريم عبد القادر" كلبها بينجو.



قمر هادى

وسيطرت على الحلقة حالة من الغموض الزائد، حيث تظهر الأحداث التي تدور بين فريق العمل بعض من التصرفات الغريبة، خاصة من سلمى "داليا مصطفى" التي بدأت في قول كلام غريب، جنبا مع جنب على التصرفات المريبة.

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ومن اهم أحداث الحلقة ذهاب هدى أبو المكارم إلى سلمى ليتحدث معها، حول حقيقة أنه يتذكر كل أمور حياته معها، كأنها كانت تشاركه حياته، وليست مريم "يسرا اللوزى" والتى حاول بدوره أن يلعب على مشاعرها لتكشف له عن الحقيقة التي يشعر بها.



قمر هادى

وأنتهت أحداث الحلقة بوجود هادى أبو المكارم عند قبر والده، ليجد قارئ القرآن الذى ساعده في دفن ابنته فيروز في أولى حلقات المسلسل، وبعد مطاردة معه، يخبره الإمام أنه سيخبره الحقيقة لتنتهى أحداث الحلقة بجرعة تشويق كبيرة للمشاهد الذى ينتظر الحلقة السابعة اليوم.



قمر هادى

يذكر أن مسلسل "قمر هادي"، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز،، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة: هاني سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين، ونورهان ومريم حسن، وهادي الجيار وحمزة العيلي ومؤمن نور وهاجر عفيفي وآية سماحة ومحمد علاء وعزوز عادل وهايدى رفعت، وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة، وأخرون.