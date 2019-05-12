شكرا لقرائتكم خبر عن لمس أكتاف 6.. هل يعترف ياسر جلال بجريمة قتل لم يرتكبها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الحلقة السادسة من مسلسل "لمس أكتاف" بمواجهة ضابط ‏الشرطة – خالد كمال – لأدهم – ياسر جلال – داخل منزل ‏الأخير، بجريمة القتل التى تورط فيها بعد التقاط صور له أثناء ‏مروره على الطريق وسط جثث ضباط الشرطة.

ويقابل منجى أدهم ويطلب منه الاعتراف على نفسه بارتكاب ‏الجريمة مقابل مليون جنيه، لكن أدهم يطلب 3 ملايين جنيه مقابل ‏ذلك، وفى تلك الأثناء تلقى الشرطة القبض على عائلة أدهم – ‏زوجته واببنه وأخته – لاستجوابهم عن مكانه.‏

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وفى خط درامى آخر، يذهب طليق غادة - إيمان العاصى – إلى ‏شقتها، ويطلب منها فرصة جديدة ليعود إليها، ولكنها ترفض وتهدده ‏بإبلاغ شقيقها حمزة "فتحى عبد الوهاب"، ولكنه يحاول الاعتداء ‏عليها، حتى اضطرها لتقطيع شرايينها محاولة الانتحار، وتنتهى ‏أحداث الحلقة بوقوف ياسر جلال أمام مبنى مديرية الأمن، فهل ‏يعترف بجريمة لم يرتكبها؟ هذا ما ستكشف عنه الحلقة السابعة من ‏أحداث المسلسل.‏

مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc‏ فى تمام الساعة الحادية ‏عشرة مساء ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى ‏عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف ‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين ‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏