لمس أكتاف 6.. هل يعترف ياسر جلال بجريمة قتل لم يرتكبها؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الحلقة السادسة من مسلسل "لمس أكتاف" بمواجهة ضابط الشرطة – خالد كمال – لأدهم – ياسر جلال – داخل منزل الأخير، بجريمة القتل التى تورط فيها بعد التقاط صور له أثناء مروره على الطريق وسط جثث ضباط الشرطة.
ويقابل منجى أدهم ويطلب منه الاعتراف على نفسه بارتكاب الجريمة مقابل مليون جنيه، لكن أدهم يطلب 3 ملايين جنيه مقابل ذلك، وفى تلك الأثناء تلقى الشرطة القبض على عائلة أدهم – زوجته واببنه وأخته – لاستجوابهم عن مكانه.
وفى خط درامى آخر، يذهب طليق غادة - إيمان العاصى – إلى شقتها، ويطلب منها فرصة جديدة ليعود إليها، ولكنها ترفض وتهدده بإبلاغ شقيقها حمزة "فتحى عبد الوهاب"، ولكنه يحاول الاعتداء عليها، حتى اضطرها لتقطيع شرايينها محاولة الانتحار، وتنتهى أحداث الحلقة بوقوف ياسر جلال أمام مبنى مديرية الأمن، فهل يعترف بجريمة لم يرتكبها؟ هذا ما ستكشف عنه الحلقة السابعة من أحداث المسلسل.
مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.
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