14 مايو.. "ست الدنيا" ينير فيصل للكتاب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قالت الفنانة وفاء الحكيم، مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، إن عرض "ست الدنيا" من إنتاج الفرقة يشارك ضمن فعاليات معرض الكتاب، المُقام بشارع فيصل بمحافظة الجيزة، و ذلك أيام بداية من 14 مايو وحتى يوم 20 من نفس الشهر.
وأضافت وفاء أن الفرقة تشارك أيضًا بالمعرض بعدد من ورش الفنون التشكيلية لرواد المعرض بالمجان.
"ست الدنيا" هو نتاج ورشة الرقص الإيقاعي التي أقامتها الفرقة خلال الشهرين الماضيين لأعضاء فرقة الشمس، تحت إشراف الفنان ميدو آدم، تأليف وأشعار بلال إمام، ألحان وغناء أحمد الناصر، بطولة أحمد الدسوقي، محمود سعيد، هيثم حسن، مريم نصر، تصميم وتدريب ميدو آدم.
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