صورة| نهال عنبر تزور فيصل ندا بالمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: حرصت الفنانة نهال عنبر على زيارة الكاتب الكبير فيصل ندا، خلال تواجده بأحد المستشفيات، بعد خضوعه لعملية جراحية. ونشرت "نهال" عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، صورة لها مع الكاتب فيصل ندا من داخل المستشفى، وكتبت: "حمدلله على سلامة الأستاذ الكاتب الكبير فيصل ندا". فيصل ندا أحد أهم وأشهر كتاب الدراما في السينما والتليفزيون، من أشهر أفلامه: "وتمضي الأيام"، "يارب ولد"، "القاضي والجلاد"، "الجبلاوي"، "قضية سميحة بدران"، ومن بين أعماله للتليفزيون: "هارب من الأيام"، "الساقية"، "ابن الليل"، و"الإنسان والمجهول".

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