شاهد: الأمير هاري يتلقّى هدية طريفة لطفله.. ما هي؟!

فاجأت الأميرة مارغريت، إحدى أفراد الأسرة الملكية في هولندا، الأمير هاري بهدية طريفة لتهنئته على قدوم مولوده الأول “آرتشي”، بعد أيام على إنجاب الدوقة ميغان ماركل طفلها الأول، وجاء ذلك لدى عودة الأمير هاري إلى عمله بحضور مراسم بدء الإستعداد لدورة ألعاب إنفكتوس 2020 في هولندا، وهو الحدث الرياضي الذي دشنه لمساعدة مصابي الجيش، وقال دوق ساسكس على المسرح إنه ليس لديه أدنى فكرة عما إذا كان طفله الذي تم الإعلان عن مولده يوم الاثنين سيحضر الحدث الرياضي العام المقبل لكن الوافد الملكي الجديد لديه الآن ملابس أطفال مزينة بشعار دورة ألعاب إنفكتوس ورفع هاري الهدية على خشبة المسرح في سعادة عارمة، لافتا إلى أنه يريد لمولوده أن يرتديها مما دفع الحاضرين إلى التصفيق الحارله.

يذكر أن رحلة الأمير هاري إلى لاهاي هي الظهور العلني الأول له منذ إعلانه أمام الكاميرات يوم الاثنين الماضي عن وصول ابنه آرتشي وسمح هو وزوجته ميعان لعدد محدود من الصحافيين بتصوير المولود في قلعة وندسور في احدث صور لهما.