شاهد: فصلات هيا الشعيبي على المتصلين في برنامج فانوس هيونه

ظهرت الفنانة الكوميدية هيا الشعيبي في برنامجها فانوس هيونة، الذي يعرض على قناة ATV الكويتية، ببعض المواقف الطريفة مع المتصلين على البرنامج، حيث أنها تتلقى اتصالات من المشاركين بالبرنامج، ليجيبوا عن الأسئلة لكسب الجوائز، لتثير هذه المكالمات بعض من المواقف طريفة .
يشار إلى أن برنامج هيا الشعيبي فانوس هيونة، الفنانة الكويتية التي اختارت قناة الأي تي في من أجل الإطلالة على متابعيها ومحبيها في برنامج رمضاني ومن تقديمها، لتستضيف خلال الحلقات المختلفة الخاصة به الكثير من النجوم والفنانين والمشاهير وتحاورهم في أجواء وليالي رمضانية جميلة، وبأسلوبها وطريقتها الخاصة.
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