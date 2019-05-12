بالفيديو : مي العيدان ترد على شمس وتذكرها بقضيتها مع المساكنة والزنا!

بعد تأكيد الإعلامية مي العيدان على أنها سترد على كلام الفنانة شمس، انتقدت الإعلامية ​مي في برنامجها “كشف حساب”، تصريح الفنانة الكويتية​ عن موضوع المساكنة، خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي علي العلياني أثناء استضافته لها ضمن حلقة من برنامجه “مجموعة إنسان”، الذي يعرض على شاشة MBC، وتفاجأت العيدان من حديث شمس عن الدين ورأيها المنفتح في المساكنة، وذلك بردها على سؤال مقدم البرنامج عن الأمر فقالت: “شيء يخصهم، لما لا؟”، واستغلت العيدان جملتها وعلقت عليها قائلة: “تحكين عن الدين والتصوف وتطلعي تحكي عن المساكنة، تعرفين المساكنة؟ هي زنا..هل يقال هذا كلام في رمضان؟ تعاليم الخمسة أديان هي نفسها..الحرام حرام والزنا زنا..وحين يقولون لي تحجبي انا ما طلعت وأفتيت للناس بالصوفية”.

جاء رد العيدان بعد استفزازها من قبل شمس بإصرارها على عدم التحدث عنها في البرنامج رغم أن العلياني قد ذكرها وطلب منها رأيها في الامر وكان ردها قاس وحاسم “ما أحب أنزل، لذلك لن رد”.