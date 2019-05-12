شاهد.. أحلام تهنئ نجلها الأكبر بـ عيد ميلاده

نشرت الفنانة أحلام، صورة تجمعها بزوجها رجل الأعمال مبارك، ونجلها فاهد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وهنأت أحلام "فاهد" بعيد ميلاده قائلة: "كل عام وأنا أحمد ربي عليك كل عام

وأنا أشوفك تكبر قدام عيني كل عام وأنا أفتخر فيك يا قطعة من روحي وقلبي يا عيوني اللي أشوف بها وقلبي اللي يدق في صدري ياولدي فاهد كل عام وأنت بخير".

يذكر أن أحلام متزوجة من بطل سباقات الرالي مبارك الهاجري، ولديها 3 أبناء "فاهد، فاطمة، لولوة"، أكبرهم سنا فاهد الذي أكمل عامه الـ16.