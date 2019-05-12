يحل السيناريست، أيمن سلامة، ضيفا على مائدة إفطار إذاعة الشرق الأوسط، وذلك فى تمام الرابعة عصر، اليوم الأحد.
ومن المقرر أن يتحدث سلامة عن مشواره الفنى ابتداء من تخرجه فى المعهد العالى للفنون المسرحية واتجاهه لكتابة الأعمالوالمسلسلات الإذاعية قبل انتقاله إلى الكتابة التلفزيونية، وتقديمه لمسلسلات دينية وتاريخية عديدة، ثم تحوله إلى المسلسلات الاجتماعية بمسلسل "ليالى" بطولة زينة، وإخراج أحمد شفيق، كما يتحدث أيضا عن
ويذكر أن برنامج "ضيف على الفطار" يذاع على الشرق الأوسط من الساعة الرابعة عصرا، تقديم: عبير الجميل.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. أيمن سلامة يكشف كواليس "ولد الغلابة" على إفطار الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.