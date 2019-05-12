الليلة.. أيمن سلامة يكشف كواليس "ولد الغلابة" على إفطار الشرق الأوسط

يحل السيناريست، أيمن سلامة، ضيفا على مائدة إفطار إذاعة الشرق الأوسط، وذلك فى تمام الرابعة عصر، اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يتحدث سلامة عن مشواره الفنى ابتداء من تخرجه فى المعهد العالى للفنون المسرحية واتجاهه لكتابة الأعمال

والمسلسلات الإذاعية قبل انتقاله إلى الكتابة التلفزيونية، وتقديمه لمسلسلات دينية وتاريخية عديدة، ثم تحوله إلى المسلسلات الاجتماعية بمسلسل "ليالى" بطولة زينة، وإخراج أحمد شفيق، كما يتحدث أيضا عنأعماله، ويكشف عن مسلسل "ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا الذى يعرض حاليا، ويحقق نجاحا كبيرا وملحوظا فى كافة الأوساط، كما يتحدث أيمن سلامة عن مقالاته الأسبوعية وعن قضايا الفن بشكل عام.

ويذكر أن برنامج "ضيف على الفطار" يذاع على الشرق الأوسط من الساعة الرابعة عصرا، تقديم: عبير الجميل.

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