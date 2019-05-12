بعد شنها هجومًا عليه.. سامح عبدالعزيز يرد على كاملة أبو ذكري

رد المخرج سامح عبدالعزيز، على الهجوم الذي شنته المخرجة كاملة أبو ذكري وذلك بعد أن استكمل مسلسل "زي الشمس" عقب انسحابها منه، وذلك عبر صفحتهالشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
وكتب "عبدالعزيز" عبر صفحته قائلًا :"والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس.. حاضر.. لا
ويذكر أن "زي الشمس" بطولة الفنانة دينا الشربيني، وريهام عبدالغفور، وأحمد السعدني، وأحمد داوود، وعمر السعيد، وسوسن بدر، وهو مسلسل مأخوذ عن مسلسل إيطالي وهو "الأختين" والمسلسل سيناريو وحوار: مريم نعوم.
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