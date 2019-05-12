بالصور.. إنجي المقدم بفستان الزفاف من كواليس "ولد الغلابة"

شاركت الفنانة إنجي المقدم جمهورها بصور من كواليس مسلسلها الجديد "ولد الغلابة"، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



ظهرت إنجي في الصور بفستان زفاف برفقة المخرج محمد سامي، وبعض أفراد طاقم العمل، وتدور الأحداث حول رجل صعيدي يعاني الفقر يُدعى عيسى، يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى



يذكر أن مسلسل "ولد الغلابة"، بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، إنجي المقدم، مي عمر، إدوارد، هادي الجيار، كريم عفيفي، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.





أفراد طاقم العمل، وتدور الأحداث حول رجل صعيدي يعاني الفقر يُدعى عيسى، يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولىمدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلا سائقا لدي ضاحي، ومع تصاعد الأحداث يُجبر على فعل أشياء تتعارض مع مبادئه.يذكر أن مسلسل "ولد الغلابة"، بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، إنجي المقدم، مي عمر، إدوارد، هادي الجيار، كريم عفيفي، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.

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