بالصور.. "عيون مصر" تطرب الجمهور في ساقية الصاوي

استقبل مسرح الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوى، مساء أمس، السبت، حفل فرقة "عيون مصر" بقيادة المايسترو حسن فكرى.
وكانت قدمت الفرقة باقة متنوعة من الأغانى منها "هلت ليالى وصافينى مرة ومالى وحلفنى وأنا قلبى داليلىوالناس المغرمين".
ويذكر أن فرقة "عيون مصر" قد تأسست على يد المايسترو حسن فكرى عام 1980، وبدأ فكرى باصطحاب كبار المطربين فى حفلات أضواء المدينة مثل الفنان
وعلى صعيدٍ آخر شهدت قاعة النهر أجواء رمضانية قدمتها فرقة الحسينى للفنون الشعبية، إلى جانب عمود المسلسلات، حيث تتواجد شاشات من كل اتجاه لكى يتابع جمهور النهر عليها الدراما الرمضانية.
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