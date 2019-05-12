شاهد.. كاملة أبو ذكري توجه رسالة قاسية للمخرج سامح عبدالعزيز

هاجمت المخرجة كاملة أبو ذكري، المخرج سامح عبدالعزيز الذي تولى إخراج مسلسل زي الشمس بدلًا منها عقب انسحابها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتبت "أبو ذكري" عبر صفحتها قائلة :"أبسطها يا

محترم كنت ما تحطش اسمك علي شغل أنت ما عملتوش.. ولا اخترت الديكورات وكل أماكن التصوير حتي الحلقة ال ٣٠ تقريبا ولا الممثلين من كبيرهم لصغيرهمولا شكلهم ولا طريقة أدائهم ولا الألوان ولا اشتغلت مع السيناريست بالساعات علي الحلقات".

وتابعت :"كنت تحط اسمك علي شغلك يا محترم لما يبتدي فعلا.. لا ده أنت كمان بتقول مبسوط أوي إن عاجبكم شغلي.. أنا الحقيقة كنت مش عايزة أتكلم.. بس ".." زاد عن حده".