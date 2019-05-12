كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدات بالآلاف لمقاطع "لمس أكتاف" على يوتيوب CBC (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدرت العديد من مقاطع مسلسل "لمس أكتاف"، الأكثر مشاهدة على القناة الرسمية لـ"cbc، على موقع الفيديويهات الأشهر "يوتيوب"، وذلك بعد أسبوع من بدء السباق الدرامي الرمضاني.

مسلسل لمس أكتاف تدور أحداثه حول "أدهم عبد الجابر" المصارع الطموح والقوي والذى فاز بالعديد من الميداليات والجوائز، ويعتزل بسبب إصابة لحقت به، ويمر بالعديد من الظروف الصعبة ويدخل السجن، بعد اتهامه بارتكاب جريمة قتل وعند خروجه من السجن، يتورط في أعمال إجرامية، وعندما يقررالتوبة، يواجه مشكلات كبرى مع عصابات كبيرة، ويذاع المسلسل يوميًا في تمام الساعة الـ11 مساءً.

حققت المطاردة القوية بين أدهم وصبحي الطيار في الحلقة الأولى من المسلسل أكثر من 230 ألف مشاهدة حتى اليوم الأحد.

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أما درس "أدهم" في معنى الرجولة والذي قدمه خلال مشاجرة بينه ومجموعة من الأشخاص نتيجة تعديهم على صالة الرياضة الخاصة به لأخذ بعض الأجهزة لعدم سداد "أدهم" ديونا لهم، ولكنه ينجح فى منعهم بكل قوة.

حمل مقطع الفيديو عنوان "لو دي المرجلة يبقى يا خسارة الرجالة.. درس في معنى الرجولة من أدهم."

مسلسل "لمس أكتاف" يذاع حصريًا على CBC، وهو من بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغني، خالد كمال، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي.