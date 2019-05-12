كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. ملخص الحلقة السادسة من "الزوجة 18" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يطل الفنان الكوميدي حسن الرداد، على جمهوره يوميًا بمسلسله الجديد الذي يحمل اسم "الزوجة 18"، والذي نال على إعجاب عدد كبير من الجمهور.

وبدأت الحلقة السادسة من الزوجة 18، بطلاق الفنان حسن الرداد، والذي يجسد دور "حمزة"، زوجته الفنانة هيدي كرم، والتي تجسد دور "هايدي"، عبر الهواء مباشرة من خلال برنامج اذاعي عبر الردايو، وذلك لانه شعر بعدم الثقة في المعيشة معها، خلال الفترة الأخيرة.

وفي حلقة الزوجة 18 " قرر "حمزة"، التزوج من الدكتورة "فريدة"، والتي تسببت في كشفه امام زوجاته، من خلال مقطع فيديو عبر السوشيال ميديا، وبذلك تكون هي "الزوجة ال18".

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ولجئ حسن الرداد "حمزة"، ضمن أحداث مسلسل الزوجة 18 لعدة محاولات حتى يكسب ثقة "فريدة"، منها تأجير بلطجي للاعتداء عليها، ثم ذهب لزيارتها المستشفى، لتتأكد انه ليس له علاقة بهذه الحادثة.

واختتمت أحداث الزوجة 18، بزيارة من والدته الفنانة سلوى خطاب، للدكتورة فريدة ، بعد خروجها من المستشفى، لتهيئة الاجواء من اجل "حمزة".

مسلسل "الزوجة 18" بطولة حسن الرداد، وشيماء سيف، ومحمود البزاوي، وهيدي كرم، وناهد السباعي، وسلوى خطاب، ومحمود الليثي، تأليف محمد أبو السعد، وخالد أبو بكر، ووليد أبو المجد، وإخراج مصطفى فكري.