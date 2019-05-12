كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. الحلقة السادسة من "سوبر ميرو" لـ إيمي سمير غانم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخوض الفنانة إيمي سمير غانم، بمسلسل "سوبر ميرو" وهو مسلسل كوميدي، وتجسد إيمي شخصية طاميرة البطلة الخارقة وتعمل صحفية في إحدى المجلات الصحفية، وتمر بالعديد من المواقف الكوميدية.

طرح منذ قليل الحلقة السادسة من مسلسل "سوبر ميرو" للفنانة إيمي سمير غانم، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

تدور الأحداث سوبر ميرو حول "أميرة طفطف" مسئولة سوشيال ميديا في موقع "الخبر اﻷكيد"، تعاني من والدها الذي يعاملها مثل اﻷطفال، ومن تعنت مدرائها في العمل، وتحاول البحث عن مكامن قوتها الخاصة.