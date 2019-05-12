كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. ملخص الحلقة الخامسة من "سوبر ميرو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخوض الفنانة إيمي سمير غانم، بمسلسل "سوبر ميرو" وهو مسلسل كوميدي، وتجسد إيمي شخصية طاميرة البطلة الخارقة وتعمل صحفية في إحدى المجلات الصحفية، وتمر بالعديد من المواقف الكوميدية.

وتواصل "أميرة" رحلتها في البحث عن البطولة، وحديث زملائها عن بطولة "سوبر ميرو" التي أنقذت المسروقات من يد اللص، واهتمامهم بقصتها يجعلها تفكر في الكشف عن حقيقتها، لكن "هدهد" برفض بشدة ويؤكد على ضرورة الحفاظ على سرية الشخصية.

وعلى جانب آخر من سوبر ميرو تجلس "كوبرا" زعيمة العصابة توبخ "الفاجر"، وأثناء حديثهم يتم عرض فيديو هجوم "سوبر ميرو" على اللص "جلهوب"، وعندما تسمعها تتعهد بحماية البشرية من المجرمين، تقرر الانتقام وتأمر بإحضارها.

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وعند رجوعها في الحلقة الخامسة من سوبر ميرو للبيت تسمع أصوات استغاثة من جيرانها، وتعرف أن "عم عرفة" السمكري يضرب زوجته، فتقرر الصعود للقيام بدورها، وعندما يتعرف عليها "عرفة" وزوجته يرحبان بها ويتعهد "عرفة" بعدم ضرب زوجته مر أخرى.

ظلت الفتاة اليابانية التي قابلها "هدهد" في الحلقة السابقة من سوبر ميرو تشغل باله، فقرر أن يذهب إليها مرة أخرى بمساعدة شقيقه "بلبل" للتعرف عليها، وبالفعل يوهمانها أن "هدهد" ضابط شرطة ويريد منها بعض المعلومات، فيحصل على رقم تليفونها، ويخبرها أنه سيرسل لها رسالة لإخبارها بموعد للقاء.

وفي الوقت نفسه وضعت العصابة خطة للإيقاع بـ"سوبر ميرو"، فتنكر الفنان محمد ثروت "الفاجر" في زي فتاة، ووقف زميليه في العصابة يتحرشا به ويستغيث لإنقاذه، لتأتي بالفعل "سوبر ميرو" لإنقذه تنتهي الحلقة دون الكشف عن مصيرها.

مسلسل "سوبر ميرو" تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي، وبطولة إيمي سمير غانم بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم: حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم.