كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على ياسر جلال في الحلقة 6 من مسلسل لمس أكتاف (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تورط الفنان ياسر جلال، في قضية قتل عدد من أفراد الشرطة على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وذلك ضمن أحداث الحلقة السادسة من مسلسل لمس اكتاف.

إلا أن ياسر جلال يهرب من الشرطة على الرغم من نفيه لارتكاب هذه الجريمة.

مسلسل "لمس أكتاف" يعرض حصريا على قناة "CBC" من بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغني، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبي، لطيفة فهمي، رانيا شاهين، مجدي فكري، شريف الدسوقى، عزوز عادل، ومن تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، إنتاج شركة سينرجي.