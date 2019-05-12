كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطفلة ريم عبدالقادر هدية رؤوف عبدالعزيز للمشاهدين في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الحلقة السادسة من مسلسل "قمر هادي" مفاجأة من العيار الثقيل من قبل المخرج رؤوف عبد العزيز تتمثل في تقديمه للجمهور طفلة موهبة بشكل غير عادي , وهي "ريم عبد القادر" التي تقدم شخصية "فيروز" أبنة هاني سلامة بالمسلسل.

وقد أحدثت "ريم " بشخصية "فيروز" ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ونالت العديد من الإشادات, خاصة بعد قيامها بتقديم مشهد قتل كلبها ببراعة شديدة فرغم كونه مشهد يحمل أبعاد نفسه عميقة ودور مركب ولكنها تمكنت من تقديمه بتمكن عالي و بشكل مبهر، تحت قيادة مخرج واعي كرؤوف عبد العزيز، والذي قرر أن يقدمها للجمهور بشكل غير تقليدي خاصة في ظل تمتعها بموهبة فنية كبيرة رغم صغر سنها.

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ويعد مسلسل "قمر هادى" التعاون الثالث الذي يجمع هانى سلامة برؤوف عبد العزيز، بعدما تعاونا سويا في مسلسلي "فوق السحاب" و"طاقة نور".

المسلسل تأليف إسلام حافظ،إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، بطولة هاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيي الدين ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وآخرون.