كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. خطأ واضح بمسلسل "حدوتة مرة" لـ غادة عبدالرازق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الخطأ الذي وصفوه بالساذج والمبهم، في الحلقات الأولى من مسلسل "حدوتة مرة"، الذي تخوض به الفنانة غادة عبدالرازق السباق الرمضاني المقبل.

حيث أوهمت "مرة" وزوجها خلال أحداث حدوتة مرة أهل القرية أن أبناءها الثلاثة توفوا نتيجة تناولهم مادة "البوتاس" الحارقة، وقاما بدفن الثلاثة أطفال أمام أهل القرية بالكامل، ولكن لم يوضح العمل كيف تم استخراج شهادات وفاة للأطفال الثلاثة، ودفنهم دون الحصول على شهادات وفاة.

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن هذا الخطأ، الذي لحق بـ حدوتة مرة وكيف استطاعت مرة وزوجها دفن الثلاثة أطفال دون استخراج شهادات وفاة لهم، خاصة أن أيا من الحلقات لم تقدم تفسيرا.