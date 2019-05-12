كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفقًا للمجلس الأعلى للإعلام.. مخالفات أخلاقية في الحلقة السادسة من زلزال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت اللجنة الفنية التابعة للجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 3 ملحوظات بمخالفات بالحلقة السادسة من مسلسل "زلزال" الذي يقوم ببطولته محمد رمضان، أولها تضمنت ألفاظا سوقية في حوار بين العاملين بالملهى الليلي ويقول أحدهم للآخر "الدوهلة دي تبقى أمك".

كما تضمنت الملحوظة الثانية حض على الكراهية في مشهد بين ماجد المصري وابنته التي تجسد دورها هنادي مهنى، يتحدثون عن الفقراء قائلا: "في ناس معهاش وتستاهل الحرق وللأسف لازم اللي معاهم يستحملوا اللي معهمش وبعد كده يدوهم على بوزهم".

أما الملحوظة الثالثة فاشتملت على توظيف الدين سلبيا في مشهد يقوم فيه "حسيب" باستغلال الدين بالنصب على زملائه في الجامعة، مدعيا مساعدته للفقراء قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم و العدوان".

وسلمت اللجنة الفنية تقاريرها عن ملحوظاتها عن المسلسلات المعروضة في رمضان للجنة الدراما التي من المقرر أن تصدر تقريرها الأسبوعي الأول اليوم عن مخالفات الشاشات بشكل عام.