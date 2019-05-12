كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. هاني سلامة عن قمر هادي:" هناك علاقة بينه وبين سورة البقرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
في تصريح غريب من النجم هاني سلامة، حول علاقة مسلسله الجديد قمر هادي الذي يخوض به السباق الرمضاني الحالي، بسورة البقرة، وأن هناك شؤون لم تظهر بعد تبين أن هناك علاقة بين مسلسله وسورة البقرة.
وحيث قال "هاني"، في تصريحات صحفية، إن ترديد بعض الآيات من هذه السورة خلال أحداث قمر هادي، له مغزى معين، ولكنه لن يستطيع الكشف عنه حاليا.
قمر هادي تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج سينرجي، بطولة هاني سلامة، ويسرا اللوزي، وداليا مصطفى، ومحسن محيي الدين، ونورهان، ومريم حسن، وهادي الجيار، وحمزة العيلي، وهاجر عفيفي، وآية سماحة، وهايدي رفعت، وكريم سرور، وآخرون.