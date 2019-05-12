مسلسلات رمضان 2019.. هاني سلامة عن قمر هادي:" هناك علاقة بينه وبين سورة البقرة"

وحيث قال "هاني"، في تصريحات صحفية، إن ترديد بعض الآيات من هذه السورة خلال أحداث قمر هادي، له مغزى معين، ولكنه لن يستطيع الكشف عنه حاليا.

قمر هادي تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج سينرجي، بطولة هاني سلامة، ويسرا اللوزي، وداليا مصطفى، ومحسن محيي الدين، ونورهان، ومريم حسن، وهادي الجيار، وحمزة العيلي، وهاجر عفيفي، وآية سماحة، وهايدي رفعت، وكريم سرور، وآخرون.