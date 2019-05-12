كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. هاني سلامة ينتهي من تصوير "قمر هادي" آخر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتهي النجم هاني سلامة من تصوير باقي مشاهد مسلسله الجديد الذي يخوض به السباق الرمضاني الحالي "قمر هادي"، في الأسبوع الأخير من شهر رمضان الحالي، فى إحدى مناطق شبرامنت بالهرم وغيرها.

قمر هادي يعرض على قناة ON، نجح فى لفت أنظار الجمهور، خاصة أن أحداثه تقوم على الغموض والإثارة، مما جعل المشاهد يقع فى حيرة شديدة مترقبا باقى الحلقات، حتى يتعرف على سر ألغاز الحلقات المقبلة.

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وتصدر مسلسل "قمر هادي" للنجم هانى سلامة، محركات البحث وموقع التواصل الإجتماعى تويتر، وذلك بعد عرض الحلقة الأولى منه، والتى شهدت أحداثاً ساخنة منذ إنطلاق عرضها.

يشار إلى أن "قمر هادي" يعد التعاون الثالث الذى يجمع هانى سلامة بالمخرج رؤوف عبدالعزيز، بعدما تعاونا سويا فى مسلسلى "فوق السحاب، وطاقة نور"، حيث حققا سويا نجاحا كبيرا فى الدراما التليفزيونية.

يذكر أن مسلسل "قمر هادي"، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، ومونتير عمرو عاكف، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كل من النجم هانى سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزى، ومحسن محيى الدين، ونورهان ومريم حسن، وهادى الجيار وحمزة العيلى ومؤمن نور وهاجر عفيفى وآية سماحة ومحمد علاء وعزوز عادل وهايدى رفعت، وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة