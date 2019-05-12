كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة السادسة مسلسل بركة.. أسرة عمرو سعد تورطه أمام النائب العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويقرر النائب العام الذهاب معه للحصول على الكارت ليجد طبيب نفسي يخبره بأن بركة يعانى من أزمة نفسية ويتنازل مهدئات، وعندنا يخرج بركة الكارت يجد النائب العام مدون عليه افلام كارتون، ليكتشف بركة أن العصابة اتفقت مع أسرته على منحهم 2 مليون جنهي نظير حصولهم على الكارت الميموري.
ويُجسد عمرو سعد خلال المسلسل شخصية ذات أصول صعيدية، يرعى مصالح الصعايدة المغتربين من أهل قريته فى القاهرة، ويوفر لهم فرص عمل ويدعمهم لحين استقرار أوضاعهم فى العاصمة، لكنه عن طريق الصدفة يجد نفسه مطاردًا ومهددًا، ويتورط فى مشاكل كثيرة، لا يسانده فيها إلا والدته وابنة الجيران التى تحبه.
يذاع المسلسل على قناة "cbc"، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم، من بطولة عمرو سعد، كمال أبو رية، هالة صدقى، هنادى مهنا، رنا رئيس، عبدالرحمن أبو زهرة، رياض الخولى، إنعام سالوسة، صلاح عبدالله.