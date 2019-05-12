كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة السادسة مسلسل بركة.. أسرة عمرو سعد تورطه أمام النائب العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجداث مثيرة شهدتها الحلقة السادسة من مسلسل بركة للنجم عمرو سعد، حيث ذهب للنائب العام من أجل الإدلاء بشهادته حول كارت الميموري الذي يكشف عمليات اجرامية لشبكة ارهابية خطيرة.

ويقرر النائب العام الذهاب معه للحصول على الكارت ليجد طبيب نفسي يخبره بأن بركة يعانى من أزمة نفسية ويتنازل مهدئات، وعندنا يخرج بركة الكارت يجد النائب العام مدون عليه افلام كارتون، ليكتشف بركة أن العصابة اتفقت مع أسرته على منحهم 2 مليون جنهي نظير حصولهم على الكارت الميموري.