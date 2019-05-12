كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. تفاصيل الحلقة السادسة من "قمر هادي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "قمر هادي"، للمخرج رؤوف عبد العزيز، ظهور الطفلة الموهوبة "فيروز"، الذي حاظت على عدد معجبين كثير.

بدأت الحلقة السادسة من قمر هادي برؤية هادي "هاني سلامة" لابنته فيروز وهي تقوم بخنق الكلب الخاص بها وعندما دخل الغرفة وسألها لماذا فعلتِ ذلك بكت وقالت: "مش هقدر ألعاب معاه تاني" وظل هادي في حيرة ودهشة من هذا الموقف الغريب.

وتذكر هادي ضمن أحداث الحلقة السادسة من قمر هادي مشهد "فلاش باك" لابنة عمه شهد "آية سماحة" تخبره بأنها حامل منه وقام بأصطحابها لطبيب أمراض نساء للتخلص من الجنين.

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وقام هادي، في قمر هادي بزيارة سلمي "داليا مصطفى" في منزلها لإخبارها بأن معظم ذكرياته بصحبتها والتي تخبره أنها تستغرب ذلك لأن علاقتهما لم تكن في أفضل حال، ومازال هادي مقتنعا بأن سلمي هي مريم زوجته.

ويقابل هادي في قمر هادي "ميرال" مريم حسن أخت رامز "مراد مكرم" صديقه المقرب تقود سيارة بجواره في طريق ويتذكر حينها مشهد "فلاش باك" أثناء محاولة هادي وإياد "محمد علاء" مصالحة رامز على شقيقته لأنها تريد دخول مجال التمثيل وهو يرفض ذلك.

وتنتهي أحداث حلقة قمر هادي بذهاب هادي إلى المقابر ويرى رجل، ويتذكر أنه كان الإمام أثناء جنازة أبنته فيروز، وعندما يواجه بهذا الموقف يتركه ويجري مسرعا ويلحق به هادي ويسأله لماذا فعلت ذلك؟ فيرد عليه قائلاً "سوف أخبرك ولكن تتركني".

مسلسل "قمر هادي" بطولة النجم هاني سلامة، محمد علاء، داليا مصطفى، يسرا اللوزي، هادي الجيار محسن محيى الدين، ويذاع عبر قناة OnE.